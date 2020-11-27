Росіяни щиро впевнені, що марки з фюрером є пропагандою їхньої перемоги над нацистами.

У російському Орлі на прилавках газетних кіосків продаються марки з Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє місцевий телеканал.

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Марку часів Другої світової продають по 290 рублів, проте більшість росіян у цьому проблем не бачать. Кажуть, що портрет фюрера «у правильному патріотичному ключі є, навпаки, закріпленням героїчного контексту Великої Перемоги над злочинною фашистською Німеччиною».

Тираж замовила патріотична організація «За Родину». Там наголосили, що використовують справжні марки Третього Рейху.

«Переможених противників треба пропагувати як плоди нашої перемоги. Ось і все. І тут на цій упаковці відповідно це відображено», – заявили у відділенні Союзу філателістів Росії.

Проте, як повідомляє Слідчий комітет РФ, правоохоронці зайнялися перевіркою за фактом реалізації в Орлі Гітлера. Кіоску заборонили й надалі поширювати «пропаганду перемоги Росії».

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Автор: УНІАН