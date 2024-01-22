Колишній лідер Росії дивно відреагував на указ про історично населені українцями території РФ.

Колишній лідер Росії Дмитро Медведєв неадекватно відреагував на сьогоднішній указ українського президента України про історично населені українцями території в РФ.

Вважає, що Зеленський скоро може доповнити території України Канадою. "Так він скоро Канаду приєднає...", - поскаржився Медведєв в Telegram.

Також він заявив, що президент України не тільки "головний українець", але ще і "наркоман".

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"Старший український наркоман зробив невигадливий пропагандистський хід, викликаний провалом на фронті. Нещадно, дунувши подвійну дозу, він підписав указ про територіальні претензії до Росії на землі, "історично заселені українцями". Тут і коментувати нічого, оскільки українці - це росіяни, а Малоросія - це частина Росії", - висловився заступник голови Радбезу РФ.

Про що йдеться в новому указі Зеленського

Сьогодні в день Соборності України президент Зеленський зробив кілька важливих заяв у своєму привітанні до нації. Зокрема, зазначив, що сучасна Україна повинна робити кроки для того, щоб відкривати історичну правду про свою землю і націю. У зв'язку з цим Зеленський підписав указ №17/2024. У ньому йдеться, що Росія століттями знищувала українців на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Також Зеленський згадав про землі в межах сучасного Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. На рівні Кабміну президент доручив залучити міжнародних експертів, щоб сформувати план зі збереження національної ідентичності українців у РФ.

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