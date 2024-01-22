Колишній лідер Росії Дмитро Медведєв неадекватно відреагував на сьогоднішній указ українського президента України про історично населені українцями території в РФ.
Вважає, що Зеленський скоро може доповнити території України Канадою. "Так він скоро Канаду приєднає...", - поскаржився Медведєв в Telegram.
Також він заявив, що президент України не тільки "головний українець", але ще і "наркоман".
"Старший український наркоман зробив невигадливий пропагандистський хід, викликаний провалом на фронті. Нещадно, дунувши подвійну дозу, він підписав указ про територіальні претензії до Росії на землі, "історично заселені українцями". Тут і коментувати нічого, оскільки українці - це росіяни, а Малоросія - це частина Росії", - висловився заступник голови Радбезу РФ.
Про що йдеться в новому указі Зеленського
Сьогодні в день Соборності України президент Зеленський зробив кілька важливих заяв у своєму привітанні до нації. Зокрема, зазначив, що сучасна Україна повинна робити кроки для того, щоб відкривати історичну правду про свою землю і націю. У зв'язку з цим Зеленський підписав указ №17/2024. У ньому йдеться, що Росія століттями знищувала українців на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.
Також Зеленський згадав про землі в межах сучасного Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. На рівні Кабміну президент доручив залучити міжнародних експертів, щоб сформувати план зі збереження національної ідентичності українців у РФ.