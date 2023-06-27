Чиновник закликав працювати над створенням медвитверезників в Якутську.

У Росії глава Якутська Євген Григор'єв заявив, що бездомних треба "притягати до відповідальності", зокрема, "повертати трудові табори".

Про це Григор'єв сказав на прес-конференції в рамках національного свята "Исиаха Туймаади". Цитати з виступу мера публікує якутське видання "Ехо столиці".

"Бомжі - це один з видимих наслідків алкоголізації населення і масового безробіття тієї категорії населення, яка могла працювати. Замість цього вони займаються пияцтвом, розбещенням людей і псують громадські місця", - сказав Григор'єв.

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Він додав, що "йому їх не шкода".

"Також треба працювати над створенням медвитверезників в Якутську і повертати трудові табори", - заявив мер Якутська, зазначивши також і необхідність роботи з земляцтвами, щоб вони "несли відповідальність за своїх людей".

Ситуація в РФ - останні новини

Владі РФ порадили збільшити чисельність робочої сили в країні, відправивши на примусові роботи в інтересах приватного бізнесу і держструктур 150-185 тисяч ув'язнених, або близько 43% всіх відбувають покарання у в'язницях.

Російська влада придумали новий привід продовжувати загарбницьку війну проти України. Тепер в якості виправдання агресії служить необхідність "захисту Києво-Печерської Лаври" і "повернення" православних святинь, що знаходяться в українських храмах.

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