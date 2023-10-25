Пропозицію висунув єдинорос.

Голова Курганської обласної думи, член "Єдиної Росії" Дмитро Фролов запропонував відправляти відвідувачів витверезника на заводи або до лав окупаційної армії.

Як пише 45.ru, в ході засідання з'ясувалося, що тільки половина пацієнтів витверезників регіону працевлаштовані. "Те, що людина потрапила у витверезник, це не ставить хрест на його діяльності робочій. Оступитися має право кожен. Може бути, в цьому ключі теж дивитися, <...> може, хтось із них <...> контракт захоче підписати, служити і захищати батьківщину", - запропонував Фролов.

Він додав, що часто люди набувають шкідливі звички "від неробства". "Якщо людина зайнята, займається своєю роботою, то у неї немає часу тинятися, поневірятися, лежати на теплотрасі", - додав він.

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Кого в Росії "не шкода" відправити на війну

Нагадаємо, минулої осені диктатор Путін провів зустріч з матерями російських окупантів, які воюють проти України. Він заявив одній з матерів, що її син "не дарма пішов з життя".

"Ми всі коли-небудь з цього світу все підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили. Деякі ж живуть або не живуть, незрозуміло. І як йдуть? Від горілки або ще від чогось. А потім пішли, і жили чи не жили - непомітно. А ваш син жив. І його мета досягнута", - сказав диктатор.

Раніше протоієрей Російської православної церкви закликав відправити на фронт відвідувачів московських нічних клубів.

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