Поки йому пред'явлені звинувачення тільки в порушенні правил дорожнього руху.

Тепер не тільки мавзолей Леніна притягує неадекватних жителів країни-агресора, а й кремлівські стіни.

Як пишуть російські Telegram-канали Shot і Baza, 40-річний житель Москви Олексій вранці 21 липня приїхав на своєму Porsche з номерами "999" до Червоної площі і спробував потрапити до Кремля" – "до президента на нараду з питань бізнесу". Як стало відомо згодом, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інспектори, що чергували на площі, не пропустили його, а замість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на росіянина чекала зустріч з правоохоронцями і 15 діб в СІЗО. До теперішнього часу йому пред'явлені звинувачення тільки в порушенні правил дорожнього руху і нетверезому водінні.

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Інциденти в мавзолеї Леніна

На початку року в Москві двічі затримували росіян за спробу потрапити у мавзолей Володимира Леніна. В одному з випадків чоловік в неадекватному стані вимагав, щоб мертвий "вождь пролетаріату", як він сам пояснив згодом, "відпустив йому гріхи".

Черговий інцидент стався минулого тижня. Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю. Мавзолей Леніна не постраждав - пляшка із запальною сумішшю впала на бруківку.

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