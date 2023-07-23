Тепер не тільки мавзолей Леніна притягує неадекватних жителів країни-агресора, а й кремлівські стіни.
Як пишуть російські Telegram-канали Shot і Baza, 40-річний житель Москви Олексій вранці 21 липня приїхав на своєму Porsche з номерами "999" до Червоної площі і спробував потрапити до Кремля" – "до президента на нараду з питань бізнесу". Як стало відомо згодом, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Інспектори, що чергували на площі, не пропустили його, а замість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на росіянина чекала зустріч з правоохоронцями і 15 діб в СІЗО. До теперішнього часу йому пред'явлені звинувачення тільки в порушенні правил дорожнього руху і нетверезому водінні.
Інциденти в мавзолеї Леніна
На початку року в Москві двічі затримували росіян за спробу потрапити у мавзолей Володимира Леніна. В одному з випадків чоловік в неадекватному стані вимагав, щоб мертвий "вождь пролетаріату", як він сам пояснив згодом, "відпустив йому гріхи".
Черговий інцидент стався минулого тижня. Чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю. Мавзолей Леніна не постраждав - пляшка із запальною сумішшю впала на бруківку.