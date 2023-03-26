Ударна хвиля пошкодила всі будинки поблизу.

Під Тулою нібито впав безпілотник, радіус ураження якого складає 500 метрів. Про його потужність свідчить величезна вирва на місці події.

Як повідомляє "База" з посиланням на інформоване джерело, через вибухову хвилю пошкодилися будинки поблизу.

"500 метрів – такий радіус ураження після падіння безпілотника у місті Кіріївську Тульської області. Причому йдеться не лише про уламки, а й про вибухову хвилю, що призвела до пошкоджень будівель", - йдетьс у повідомленні.

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Діаметр вирви після вибуху становить від 10 до 15 метрів, а глибина - від 6 до 8 метрів.

Як повідомляє "Дождь" з посиланням на правоохоронців, під Тулою нібито вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою. Україна це не коментує.

Вибух під Тулою 26 березня

У неділю в Тульській області РФ прогримів сильний вибух. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Відомо про двох постраждалих: хлопців та дівчину, їх порізало осколками скла.

Мешканці припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник. Минулого тижня безпілотник вже падав у Тульській області.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін іронічно прокоментував потужний вибух у маленькому містечку Киріївськ під Тулою. Бойовик натякнув, що зона "спецоперації" впевнено розширюється.

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