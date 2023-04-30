Вони "засвітилися" на вулиці Воротинська 12.

У Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова, який раніше заявив "про фінал" для країни-агресора.

Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви. Листівки з його обличчям заполонили столицю. Відповідні фото показав телеграм-канал NEXTA Live.

Зокрема, Буданова помітили в компанії Голови Служби безпеки України Василя Малюка на вулиці Воротинська 12. На оголошеннях очільники силових структур запитують у росіян: "Як справи".

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Також на деяких листівках з Будановим говориться, що він новий президент РФ.

У Москві помітили невідомий літаючий об'єкт

Зазначимо, що обличчя Буданова з'явилося на вулицях Москви разом з повідомленнями, що у небі столиці помічений невідомий літаючий об'єкт в районі Москва-Сіті.

У соціальних мережах росіяни кажуть, що об'єкт схожий на явище "НЛО". Сьогодні також з'явилося інтерв'ю Буданова американському телеканалу PBS, в якому він пообіцяв відповідь Росії за групові вбивства і зґвалтування на війні в Україні.

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