У поточному році витрати на виробництво і оборот алкоголю можуть зрости не менше ніж на 10%.

Союз виробників алкогольної продукції попросив Мінфін РФ підвищити мінімальні ціни на горілку з 2024 року на 7% через девальвацію рубля, пише "Комерсант".

Мінімальні відпускні ціни пропонується підвищити з 229 руб. до 243 руб., а в роздробі - з 281 руб. до 301 руб. за пляшку 0,5 л.

За планом акциз на горілку з 2024 року повинен був збільшитися на 5%, до 128,6 руб.на пляшку 0,5 л. Але компанії зіткнулися з подорожчанням імпортних закупорювальних засобів, тари та інгредієнтів на тлі падіння рубля і зростання витрат на логістику.

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У поточному році витрати на виробництво і оборот алкоголю можуть зрости не менше ніж на 10%. У зв'язку з цим підвищення мінімальних цін дозволить уникнути продажу горілки нижче собівартості і зниження виробництва, підкреслюють в союзі. У Мінфіні вирішили підтримати пропозицію виробників, сказали "Комерсанту" два джерела в галузі.

Економічна ситуація в Росії-подробиці

Курс долара на відкритті торгів на біржі перевищив 101 рубль, євро-107 рублів. За рік російська валюта серйозно знецінилася, випливає з даних Investing.com. вранці 6 жовтня курс долара досяг 101,39 рублів. У процесі торгів рубль частково відіграв втрати і о 08:50 курс долара знизився до 100,8 рубля.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, влада країни-агресора готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення.

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