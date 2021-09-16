Співробітники МЗС і МВС відправляться за кордон, щоб переконати людей повернутися назад.

Уряд Росії розпорядився повернути 500 тисяч співвітчизників-емігрантів в РФ до 2030 року.

Про це повідомляє DW.

Це переселення, згідно відповідної постанови уряду РФ необхідно організувати "шляхом надання переселенцям державних гарантій за рахунок коштів федерального бюджету".

Самою ж організацією повернення емігрантів займатимуться тимчасові виїзні групи МЗС і Міністерства внутрішніх справ РФ. Співробітники МЗС і МВС відправляться за кордон, щоб переконати людей повернутися назад.

Щоб заманити росіян-емігрантів назад в країну, їм розповідатимуть про так звану "Державну програму з надання сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників, які проживають за кордоном".

Еміграція з Росії

Згідно з даними ООН, з 1990 по 2019 роки з Росії на постійне місце проживання за кордон виїхали майже 2,5 млн осіб. Найбільше вони їхали до Німеччини, США, Ізраїлю, Іспанії, Японії, Франції, Болгарії, Австрії, Польщі та Фінляндії.

Світовий банк в 2017 році опублікував цифру в 10,6 млн громадян Росії, які проживають поза межами країни.

Як повідомляв УНІАН, в Росії почали "бронювати" гриби, які ростуть у лісі.

Автор: Олег Давигора