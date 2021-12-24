Дівчата в поліцейській формі потішили, швидше за все, не дітей, а їх батьків.

В Росії на дитячому новорічному святі влаштували шоу для дорослих. На арені цирку у Владивостоці розіграли "блокбастер" з Дідом Морозом, Бабою Ягою і дівчатами в поліцейській формі, яку "вдосконалили" короткими шортиками й шкіряними ботфортами.

"Гарячий" виступ на дитячому святі влаштував гастролюючий цирк Філатових, передає російське видання "Підйом".

Під куполом для дітей танцювали дівчата в латексі та з кийками. Вони підіймали ноги й демонстрували гнучкість в коротких шортиках. Виступ зняли на відео, в мережі його вже назвали подарунком не для дітей, а для батьків, яким довелося вести своїх чад на новорічну ялинку.

Тим часом у трупі, яка поставила "гарячі" танці, не вважають виступ надмірно відвертим або ж недитячим. Один з дресирувальників вказав, що цей номер є "чисто новорічним".

"Це танець поліцейських. Ми ставимо його не перший рік, і перший раз звертають на це увагу. Просто якійсь одній бабусі щось не сподобалося, вона написала. Але ніякого в цьому немає нічого, ніяких відвертих сцен. Це звичайний танець. Коли дівчата виходять в пір'ї в балеті, нікого ж це не чіпає", - вказав у коментарі виданню учасник трупи.

Читайте такожОбражений росіянин подавши до суду на Діда Мороза (відео)За сценарієм "блокбастера", головним героєм всього виступу є поліцейський, який допомагає в затриманні Баби Яги. А танцюючі в латексі дівчата - загін поліції, який прибуває на допомогу, вважає дресирувальник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на лінійці в російській школі напівгола вчителька виконала перед дітьми танець живота.

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