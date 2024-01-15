Вогонь розвернувся на площу близько 600 квадратних метрів.

Сьогодні центр Російської Федерації охопило полум'я і задимлення у зв'язку з великою пожежею в Митищах (Московська область).

За попередніми даними ЗМІ, вогонь розгорнувся на площу близько 600 квадратних метрів. Як уточнює NextaLive, горять склади.

"У Митищах Московської області спалахнули склади", - констатують там.

Разом з тим додаткової інформації про те, що було на складах, і чи є постраждалі, поки що немає.

Ролик пожежі:

В останні місяці Росія перманентно в пожежах

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну у РФ регулярно фіксують загоряння тих чи інших важливих об'єктів, які агресор міг би використати у війні з Україною. Наприклад, у грудні росЗМІ повідомляли про пожежу на заводі спеціалізованих автомобілів.

Незадовго до цього росіяни повідомляли про масштабну пожежу на авторинку в Набережних Челнах.

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