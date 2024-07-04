На суді хлопці підтвердили, що обставини в матеріалах справи викладено правильно, але визнавати себе винними в чому-небудь відмовилися.

У РФ один із військових судів виніс вирок трьом синам липецького попа Ігоря Ащеулова. Їх звинуватили у спробі прорватися в Україну і приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Як передають "Медіазона" і SotaVision, 24-річного Іоанна Ащеулова засуджено до 17 із половиною років ув'язнення, а 20-річний Олексій і 19-річний Тимофій Ащеулови отримали по 17 років (із відбуванням перших трьох років у в'язниці, а решти терміну - у виправній колонії суворого режиму).

Суд визнав братів винними за кількома статтями: у замаху на держзраду, спробі незаконного перетину держкордону групою осіб за попередньою змовою, а також спробі участі в діяльності терористичної організації.

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За версією обвинувачення, "будучи противниками політичних рішень президента" і так званої "спецоперації", брати Ащеулови взимку 2022-2023 року вирішили приєднатися до легіону "Свобода Росії".

На суді хлопці підтвердили, що обставини в матеріалах справи викладені вірно, але визнавати себе винними в чому-небудь відмовилися. Також вони виступили з останнім словом.

Зокрема, Іоанн Ащеулов заявив, що будь-який термін, який би йому не призначили, матиме "абсолютно бляклий вигляд" на тлі загибелі тисяч невинних людей в Україні, а до вироку він ставиться як до "плати за те, щоб не бути співучасником тих злочинів, які скоює російський уряд".

"В останньому слові просять не судити суворо і поблажливості - про таке я просити не буду, бо вважаю свою позицію абсолютно правильною. Я вважаю, що у вас немає свободи, тому ви й не можете її дати мені", - заявив старший із братів.

ЗМІ звернули увагу на те, що процес над братами Ащеуловими був відкритим для преси, хоча зазвичай у РФ справи про держзраду розглядаються в закритому режимі, а вирок суд ухвалив лише за три дні.

Справа батьків Ащеулових

14 червня стало відомо, що в РФ трьох синів священика звинуватили в держзраді через спробу перетнути кордон і приєднатися до ЗСУ. Слідство стверджує, що братів Ащеулових затримали в Курській області, коли вони намагалися перетнути кордон з Україною.

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