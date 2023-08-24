Цього року площу вже перекривали. Але тоді було зрозуміло навіщо - там репетирували парад 9 травня.

Красну площу в російській столиці Москві тимчасово закрили для відвідувачів.

Про те, що 24 серпня людей на площу пускати не будуть, повідомила прес-служба історичного музею в Telegram-каналі. Там додали, що Покровський собор також буде закритий.

Червона площа в Москві

Ця локація є головною визначною пам'яткою російської столиці. Вона розташовується між Кремлем і Китай-містом і виходить до берега Москви-ріки через Василівський узвіз.

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Цього року площу вже перекривали. Але тоді було зрозуміло навіщо - там репетирували парад 9 травня.

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина

23 серпня в РФ розбився літак з Пригожиним і його правою рукою Уткіним. В результаті падіння Пригожин загинув. За деякими даними літак збила ракета російської ППО. У РФ вже підтвердили, що Пригожин мертвий. При цьому російський президент Володимир Путін ще не прокоментував останні події в його країні.

Сьогодні аналітики інституту з вивчення війни пояснили, чому Путін не поспішав розправитися з Пригожиним. На думку військових аналітиків, глава Кремля хотів зробити це "без імпульсивності", до того ж потрібен був час, щоб послабити ПВК "Вагнер".

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