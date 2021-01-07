У Росії жінку підозрюють у вбивстві власної внучки. Трагедія сталася в місті Чорнушка Пермського краю.
Читайте такожУ Росії підлітки зґвалтували та вбили виховательку дитячого садкаЗа даними слідства, після скоєння вбивства жінка викинула тіло дитини в смітник. Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету.
Тіло немовляти в коробці було виявлено 2 січня. За версією слідства, дитину в домашніх умовах народила 37-річна росіянка. Її 59-річна мати вбила внучку і, щоб приховати сліди злочину, поклала тіло дитини в коробку і викинула в сміттєвий контейнер.
В даний час жінка арештована, відносно неї порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство малолітнього", передає ТСН.
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