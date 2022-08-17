Користувачі з ніками zw9s, rrnsne2Nr і nzjdMFpV нібито живуть в Німеччині і незадоволені поведінкою українського президента.

У РФ випустили черговий фейк, в який ніхто не повірив. У новій пропагандистській статті йшлося про "німців", які нібито критикують президента України Володимира Зеленського.

Підвладне кремлівським "скрепам" видання РИА Новости навіть опублікувало нікнейми тих самих "німців", проте вони навряд чи схожі на справжні.

Так, якийсь користувач під ніком nzjdMFpV нібито писав у коментарях під статтею видання Der Spiegel, що наш президент занадто "самовпевнений". Інший коментатор, який нібито був підписаний Profikommentierender, розкритикував Зеленського не через його політику, а через одяг. "Німця" нібито обурило те, що наш президент часто з'являється на публіці в одній і тій же футболці.

Навряд чи авторитетні і чесні ЗМІ стали б звертати увагу на такі коментарі, навіть якщо вони б і існували. Однак РИА Новости старанно виконує кремлівські замовлення і регулярно поширює абсурдні фейки.

Пропагандистське видання також стверджує, що користувач під ніком GvbR72 заявив про те, що Зеленський нібито "дістав" його своїми щоденними відеозверненнями. Ще один "німець" з не менш правдоподібним ніком Arno42 нібито написав про "безпорадність" нашого президента.

Такі коментарі, як стверджує російська пропаганда, "німці" залишили під статтею про те, що Зеленський звернувся до росіян і дорікнув їм за мовчання про війну в Україні. Замовна стаття, заснована на неіснуючих або ж написаних ботами "збуреннях", вже стала приводом для нових жартів в мережі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що політтехнолог розповів про таємні переговори за спиною у диктатора.

Вас також можуть зацікавити новини: