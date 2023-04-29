Одне з цих міст знаходиться аж за 700 км від України.

Ще два російські регіони вирішили скасувати традиційний військовий парад на 9 травня - Орловська і Псковська області.

Свої рішення губернатор Орловської області Андрій Кличков і глава Псковської області Михайло Ведерніков пояснили вимогами силовиків, які побоюються диверсій під час масових акцій. У зв'язку з цим скасовано не тільки сам військовий парад, але також вечірній концерт і салюти на 9 травня. Не буде там і першотравневих демонстрацій.

При цьому Псковський губернатор зазначив, що в цьому році "День Перемоги повинен стати не масовим, а сімейним святом". Частину заходів, наприклад, ходу "Безсмертного полку" він пообіцяв провести "в онлайн-форматі".

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Слід зазначити, що міста Орел і Псков розташовані досить далеко від українського кордону – близько 190 і 700 км відповідно.

Скасування парадів в Росії

Раніше про скасування військового параду на 9 травня заявила влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей. Також парадів не буде у всіх містах Краснодарського краю, крім Новоросійська. У Липецьку влада вирішила відмовитися від салюту на 9 травня.

У Москві проведення параду відбудеться. У всякому разі, це стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков. Однак першотравневої демонстрації в російській столиці все ж не буде. Побоюються терактів.

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