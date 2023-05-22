У Білгородській області відбуваються бойові зіткнення між московськими окупаційними військами і російською збройною опозицією.

У Білгородській області впав вертоліт російської армії. Про це повідомляють російські пабліки в Телеграм.

"Спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота в Білгородській області. За попередніми даними він міг впасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела імовірно мова йде про Мі-8", - пише Baza.

Стверджується, що дана аварія, скоріше за все, ніяк не пов'язана з подіями в районі Грайворона, де діють російські партизани. Від Прохорівки до українського кордону близько 100 кілометрів.

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Події в районі Грайворона

Вранці 22 травня російські ЗМІ повідомили про атаку на прикордонний Грайворон у Білгородській області. Як з'ясувалося пізніше, російсько-український кордон перейшли підрозділи російської збройної опозиції. Відповідальність за атаку на себе взяли руху "РДК" і "Легіон Свобода Росії".

Поки важко судити про реальні масштаби зіткнень між протиборчими російськими загонами, але в самому Бєлгороді те, що відбувається на кордоні викликало справжню паніку.

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