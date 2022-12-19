Незрозуміло, для чого чоловік з вогнем поліз до палива.

У російському Воронежі чоловік випадково підпалив власну автівку. Інцидент стався на АЗС.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", чоловік намагався підсвітити бензобак запальничкою просто під час заправки, але все вийшло з-під контролю.

На кадрах з місця події видно, що автомобіль миттю спалахнув, вогонь поширився на корпус, а приголомшений чоловік взявся гасити свій транспорт.

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"Їб*нько, подай патрони. Автомат теж", - сказав шокований автор відео за кадром.

Незрозуміло, з якою метою чоловік підсвічував бак запальничкою. Доля автівки та водія невідома.

Новини "русского мира": що відбувається в РФ

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