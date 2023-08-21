Очевидно, коментар писав росіянин, адже коректність перекладу його не турбувала.

Російський бот відзначився дуже кур'йозним коментарем, створеним некоретно за допомогою Google перекладача.

Під однією з публікацій в Telegram бот з нікнеймом Developer намагався дискредитувати українську армію, звинувачуючи у жорстоких катуваннях полонених.

"Я читав новину з Росії, так там показували, як українська армія каструє російських полонених, відрубує руки та ноги їм. Так, чого просити росіян про терпляче звернення, коли у самих пика в гармату?", - написав бот.

Відео дня

Очевидно, коментар писав росіянин, адже не звернув увагу на некоректний переклад. "Терпляче звернення" - це, очевидно, "терпеливое обращение" російською, а "пика в гармату" - відомий російський вислів "рыльце в пушку".

Пропаганда РФ

Готуючись до повномасштабної війни впродовж кількох років, Росія налагодила безперебійну роботу своєї пропагандистської машини. У квітні 2023 року президент країни-агресора Володимир Путін доручив розглянути питання щодо організації вивчення історії так званої "СВО", також доручив створити музеї, присвячені війні в Україні.

Також повідомлялося, що в Росії підготували підручник історії для 11-х класів з розділом про так звану "СВО", в якому будуть розкриті причини початку війни в Україні за версією роспропаганди.

Вас також можуть зацікавити новини: