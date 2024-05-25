"Герої" вже працюють істориками та навчають дітей основам безпеки життєдіяльності.

У Російській Федерації учасників війни проти України наймають викладачами до шкіл – багато таких "педагогів" неадекватні та схильні до насильства. Як пише "Можем объяснить", від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва чекає від російських вчителів прямої участі у підтримці армії та в пропаганді. Усіх, хто не згоден з цими вимогами Кремля і якимось чином намагається протистояти цьому, штрафують, притягують не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності.

"Останнім часом частою практикою стало запрошення загартованих у боях учасників війни для виступів перед учнями шкіл з метою тієї ж пропаганди та розповідей про доблесть нашої армії. Тепер же влада вирішила піти далі: їх не просто запрошуватимуть для разових виступів, а працевлаштовуватимуть вчителями", — повідомляє ЗМІ.

За даними ресурсу, в Новосибірську кількох колишніх військових уже взяли на роботу як вчителів історії, фізкультури і такого предмета, як основи безпеки життєдіяльності.

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"Травмовані вбивці раптом визнані придатними наставниками для вразливих школярів. І тут важливо розуміти, що посилена пропаганда серед школярів – це не найстрашніше. Набагато небезпечніші для підопічних гострі прояви ПТСР в учасників бойових дій — спалахи страху та агресії, неадекватна ситуації поведінка, часто насильство", - акцентується в публікації.

Військові РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у РФ "герої війни" ґвалтують дітей. Колишні ув'язнені, яких за участь у так званій "СВО" помилував диктатор Володимир Путін, дедалі частіше чинять сексуальне насильство над дітьми.

За даними росЗМІ, одним із "яскравих" прикладів стала подія у селі Прохорівка, де 33-річний учасник війни з Україною поглумився над 15-річним підлітком. Зокрема, рецидивіст Олексій Гончар-Биша побив хлопчика ногами, засунув його в багажник, після чого в присутності інших дітей зґвалтував. При цьому обіцяв відрізати дитині вухо, а батька неповнолітнього - застрелити.

Це - далеко не перша наруга над дитиною, вчинена "героєм СВО". Загалом надбанням громадськості через місцеві ЗМІ стало десять таких випадків. Основна частина фігурантів – "вагнерівці", яких помилував Путін.

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