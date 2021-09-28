Організатором даної затії виявився репер Iammind.

На Палацовій площі в Санкт-Петербурзі трьох дівчат запрягли в карету, щоб вони прокотили російського репера.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "78 новини".

На кадрах видно, як в упряжці йдуть три дівчини на підборах, а в самій кареті сидить молодий чоловік, який знімає їх на відео.

Організатором даної акції виявився репер Iammind. Він стверджує, що таким чином намагався показати цифрове рабство, в яке потрапляють дівчата в наші дні.

Але глибокий сенс перформансу не оцінили пітерські правоохоронці. Вони затримали дівчат і самого репера.

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Нагадаємо, в Росії в хабаровській школі №76 на лінійці на честь 1 вересня вчителька виконала перед дітьми досить відвертий танець живота.

Як виявилося, її танець живота називався "птах щастя".

Після того, як відео виступу потрапило в мережу, безліч користувачів розкритикували жінку за "еротичний" танець перед дітьми і надто відвертий наряд.

У підсумку місцеве управління освіти ініціювало перевірку:

"Звичайно, подібний виступ молодого вчителя-педагога додаткової освіти з танців, яке став його особистою ініціативою із задумкою про птаха щастя, неприпустимий і недоречний на святі, присвяченому Дню знань. Під сумнів поставлена концепція виховної роботи всієї школи".

Автор: Віолетта Орлова