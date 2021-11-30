Чоловік ледь стояв на ногах і падав, але все одно намагався переконати поліцейських у тому, що мав "поважний" привід для їзди напідпитку.

У РФ чоловік попався на "п'яній" їзді та намагався розжалобити поліцейських. Він пояснив свій нетверезий стан сльозливою історією про смерть брата, але був спійманий на брехні - ніхто з родичів росіянина насправді в той день не помер.

Історія, яку чоловік намагався видати за правдиву, потрапила на відео, передає російське видання "Без формату".

Інцидент стався в Сибіру. У поліцію одного з районів Хакасії зателефонував чоловік і розповів, що по селах їздить п'яний водій. Правоохоронці швидко знайшли нетверезого мешканця, який дійсно їздив на машині, бувши в дуже "веселому" стані.

Читайте також"Біжи або помри": у Росії серед дітей набирає обгортів нова смертельно небезпечна гра (відео)Виходячи з авто, п'яний чоловік ледь тримався на ногах. Він падав і спотикався, після чого його насилу посадили в поліцейську машину. Там він почав плакати й намагався пояснити свою "п'яну" їзду сумною історією про смерть молодшого брата.

У чоловіка нібито помер 23-річний родич. Він обіцяв, що більше не буде їздити п'яним і продовжував плакати. Сльозлива історія не допомогла, брехню чоловіка розкрили. Виявилося, він "поховав" брата, намагаючись розжалобити поліцію.

Від перевірки на алкоголь чоловік відмовився. Тепер "казкареві" загрожує до 10 діб арешту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ замінували під'їзд з помсти до дівчат легкої поведінки. Невідомі приклеїли до дверей гранату, а під нею сховали міну.

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Автор: Віолетта Орлова