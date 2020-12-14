У селищі Вільшаники Виборзького району Ленобласті підполковник вистрілив у лося, проте потрапив у мисливця.
Про це повідомляє 47news з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За попередніми даними, в мисливця випадково потрапив заступник начальника УМВС Приморського району з охорони громадського порядку Андрій Леонов.
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У неділю, 13 грудня, підполковник поліції вистрілив з рушниці і влучив у 59-річного жителя селища Первомайське.
Чоловіка госпіталізували з важким пораненням живота у Виборзьку районну лікарню. Леонов був один з двадцяти осіб, що полювали на лося.
Як повідомили в ГУ МВС Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградській області, зараз за фактом події проводиться перевірка.
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