Підполковник поліції вистрілив з рушниці і влучив у 59-річного жителя селища Первомайське.

У селищі Вільшаники Виборзького району Ленобласті підполковник вистрілив у лося, проте потрапив у мисливця.

Про це повідомляє 47news з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За попередніми даними, в мисливця випадково потрапив заступник начальника УМВС Приморського району з охорони громадського порядку Андрій Леонов.

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У неділю, 13 грудня, підполковник поліції вистрілив з рушниці і влучив у 59-річного жителя селища Первомайське.

Чоловіка госпіталізували з важким пораненням живота у Виборзьку районну лікарню. Леонов був один з двадцяти осіб, що полювали на лося.

Як повідомили в ГУ МВС Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградській області, зараз за фактом події проводиться перевірка.

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Автор: УНІАН