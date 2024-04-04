Російських дітей закликають не вірити тому, що армія РФ бомбить мирні міста.

У РФ мерія міста Володимир включилася в боротьбу із західними та українськими спецслужбами, лякаючи молодь підступністю "вербувальників".

Російський журналіст, "іноагент" Валерія Ратнікова розповіла, що адміністрація міста опублікувала мультфільм про підступних "українських і західних вербувальників" і методи їхньої роботи.

Зокрема, володимирські чиновники заявили, що діяльність із вербування неповнолітніх активізувалася, тож "у навчальних закладах міста проводять додаткову роботу з роз'яснення учням - як не стати жертвою терористичних устремлінь".

Відео дня

"І це не все, за версією володимирських чиновників, "українські та західні вербувальники володіють гіпнозом", вербують молодих людей за допомогою грошей, погроз опублікувати компромат, а ще "підкидають матеріали, як їхня країна (РФ - УНІАН) веде війну проти мирного населення", - розповіла Ратнікова.

У мультиплікаційному ролику, який оприлюднила Ратнікова, сказано, що "вербувальники" можуть перебувати просто "серед вас". Виходячи з відео, російська пропаганда закликає молодих людей, які опинилися в складній ситуації, наприклад, через розставання з другом (подругою) або через безгрошів'я, не довіряти тим, хто намагається допомогти. Мовляв, "вербувальники" можуть шантажувати якимось компрометувальними матеріалами, які скачують із соціальних мереж тощо.

Ратнікова зазначає, що такими темпами і за такою логікою "завербують" мільйони людей - матеріали про обстріли російською армією мирних українських міст підкидати не треба, вони й так у відкритому і вільному доступі.

Російська пропаганда - останні новини

Раніше проросійські Telegram-канали поширили в мережі відео українською мовою, головною метою якого є посіяти розбрат серед українців. Основною фразою у відео, яке поширили пропагандистські ресурси 1 квітня, стала "Його синок - еліта, а ти - м'ясо". Основа ролика - порівняння двох чоловіків, один з яких начебто веде розкішний спосіб життя, зокрема він подорожує на приватному літаку та мандрує в Альпійські гори, розважається з дівчатами та вживає алкоголь і наркотики. Інший чоловік у цей час перебуває на передовій і отримує травму під час бою.

З'ясувалося, що зіграли українців російські актори - 26-річний Максим Громов, який мешкає в Москві та нещодавно знявся в пропагандистському відео під час, так званих, президентських виборів у Росії, і 31-річний Олександр Панов із Тюмені.

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