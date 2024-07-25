Загинули всі члени екіпажу.

Ударний вертоліт Мі-28, що розбився в Калузькій області, займався "полюванням" на безпілотні літальні апарати.

Як пише російський Telegram-канал Mash, під час аварії екіпаж повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю. У кабіні почалася пожежа, однією з причин якої може бути "несправність двигуна".

Повідомляють, що вертоліт упав у районі села Кленки. Два члени екіпажу загинули, у самому населеному пункті руйнувань немає.

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У Росії впав Мі-28

Про падіння військового вертольота стало відомо сьогодні вранці. У мережі писали, що аварія сталася в Жиздринському районі Калузької області, причиною падіння стала технічна несправність.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 326 гелікоптерів і 363 літаки.

У мережі систематично з'являються новини про падіння різних військових гелікоптерів і літаків на території самої країни-окупанта. Практично завжди росіяни заявляють, що причиною падіння стала технічна несправність.

Нагадаємо, наприкінці березня в окупованому Криму впав у море військовий літак. Повідомлялося, що пілот зміг врятувати.

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