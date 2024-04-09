В Оренбурзькій області почастішали випадки шахрайства, пов'язаного зі збиранням грошей під приводом надання допомоги постраждалим від повені.

Поліція в РФ попередила про шахраїв, які наживаються на постраждалих від повені в Оренбурзькій області. Місцеві жителі повідомляють про випадки мародерства. Про це інформує Meduza.

Зазначається, що в регіоні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного зі збиранням грошей під приводом надання допомоги постраждалим від повені.

"Наразі активізувалися шахраї, які розміщують в інтернеті інформацію про рахунки громадян, які нібито постраждали від паводку, і просять перевести туди кошти", - сказав начальник відділу інформації та громадських зв'язків регіонального управління МВС Олексій Овсянніков.

Він закликав жителів регіону бути уважними, не піддаватися на хитрощі шахраїв і орієнтуватися на інформацію, опубліковану в офіційних джерелах.

Видання нагадує, що раніше мешканці міста розповіли, що не можуть виїхати з підтоплених районів через мародерів.

"Ви, кажуть, евакуюйтеся, будь ласка, тільки в нас нахабно розтягують. "Червоне та Біле" обікрали, у будинки залізли з човників, які нібито глядачі, підходять і просто обкрадають будинки", - рзповіла мешканка 6-го мікрорайону Орська.

Прорив дамби в російському Орську

5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. Місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Через повінь в області запровадили режим надзвичайної ситуації, проте евакуювали тільки жителів окремих вулиць.

Станом на 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним, з'явилися перші жертви. Згодом "велика вода" дісталася до обласного центру - Оренбурга. В області підтоплено понад 10400 житлових будинків у 39 регіонах.

При цьому в Росії знайшли винних у прориві дамби в Орську. Директор АТ "Спецбуд", яке брало участь у будівництві дамби, заявив, що її пошкодили гризуни.

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