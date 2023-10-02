В Росії знову неспокійно. В Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє рух підпілля "Скрепачъ". Він і взяв на себе відповідальність за "бавовну".
"Ростов-на-Дону. Все горітиме, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено", – йдеться у повідомленні.
Пожежа в Ростові
Інші інциденти в Росії
В Росії "вагнерівець", який приїхав у відпустку, побив дружину і забив на смерть її маленьку доньку. Дівчинці було чотири роки.
Раніше в російському Смоленську пролунали вибухи. Там дрони атакували авіазавод, який виробляв ракети Х-59.