Площа пожежі становить 300 кв. м.

В Росії знову неспокійно. В Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє рух підпілля "Скрепачъ". Він і взяв на себе відповідальність за "бавовну".

"Ростов-на-Дону. Все горітиме, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено", – йдеться у повідомленні.

Інші інциденти в Росії

В Росії "вагнерівець", який приїхав у відпустку, побив дружину і забив на смерть її маленьку доньку. Дівчинці було чотири роки.

Раніше в російському Смоленську пролунали вибухи. Там дрони атакували авіазавод, який виробляв ракети Х-59.

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