На думку Пригожина, журналістам потрібно заборонити робити публікації, що критикують "вагнерівців" , а порушників саджати у в'язницю на термін до 5 років.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин звернувся до Держдуми з вимогою ввести кримінальну відповідальність за будь-яку негативну інформацію про найманців, в тому числі завербованих зеків.

Фото звернення опублікував Telegram "База". Як покарання критиків ПВК "Вагнера" Пригожин пропонує саджати на п'ять років.

На думку ватажка терористів, ЗМІ, блогери і телеграм-канали показують їх у "непривабливому світлі, представляючи лиходіями і злочинцями" і допомагають "ворогам держави".

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"Подібну практику необхідно жорстко припинити", - заявив Пригожин і попросив спікера Держдуми Володіна внести в КК статтю 280.5 "Про дискредитацію учасників бойових дій, добровольців, у тому числі колишніх засуджених".

На думку Пригожина, журналістам потрібно заборонити робити подібні публікації, а порушників саджати у в'язницю на термін до 5 років.

Пригожин вербує зеків на війну в Україну

Ще влітку в мережі з'явилося відео в одній з в'язниць Росії, як Євгеній Пригожин особисто закликав ув'язнених приєднатися до ПВК "Вагнер", а натомість отримати амністію.

Згодом Пригожин почав відкрите вербування зеків у "вагнерівці". Таких "військових" він відправляє у ролі "гарматного м'яса" першими розвідувати позиції ЗСУ - без підтримки важкої техніки.

За оцінками експертів, вагнерівці, серед яких більшість - вчорашні ув'язнені, можуть становити близько чверті всіх російських сил в Україні.

Українська розвідка пояснює рекрутинг зеків в Росії нестачею охочих воювати проти ЗСУ. За словами багатьох військових експертів, мобілізація ув'язнених і перекидання їх на війну в Україну не змінить ситуації на полі бою.

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