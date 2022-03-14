Він назвав війну проти України "проміжним етапом".

Російський пропагандист Володимир Соловей заявив, що Російська Федерація не зупиниться на війні в Україні.

Про це він заявив в ефірі свого шоу.

Соловйов закликав Захід засунути санкції проти Росії "в дупу" і " згорнути в трубочку".

"Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це всього лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації", - заявив пропагандист.

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз ввів санкції проти російських пропагандистських ресурсів Sputnik і RT/Russia Today, А Канада оголосила про введення санкцій щодо оточення Путіна. У список потрапили російські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян і Костянтин Ернст.

Також раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли. Пізніше команда російського опозиціонера Олексія Навального повідомила, що знайшла ще два особняки пропагандиста.

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