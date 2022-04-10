Будь-яка дія, схожа на пікет, зустрічає реакцію правоохоронців.

Громадян Росії продовжують затримувати за публічні дії, які можуть нагадувати поодинокі пікети проти війни.

Про це повідомляє правозахисний проект ОВД-Инфо.

Так, поліція затримала москвича Костянтина Голдмана, який стояв на Красній площі з книгою "Війна і Мир" Льва Толстого.

Також поліцейські затримали мешканку Краснодара Ольгу Аксьонову, яка лягла на землю із зав'язаним за спиною руками - в пам'ять про загиблих в Бучі.

"Під час акції до неї підійшов чоловік і потягнув за капюшон, після чого викликав на дівчину поліцію", - йдеться в повідомленні.

Москвича доставили у відділ поліції "Китай-город", а мешканку Краснодара - у відділ поліції у Центральному районі.

Раніше в Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва за "дискредитацію" Збройних сил Росії. Докази у справі надав навчальний заклад, в якому працює чоловік.

Причина покарання - зірвані Валерієм Яковлєвим букви Z. Тренер двічі прибрав їх з георгіївської стрічки на дверях школи в кінці березня.

Вас також можуть зацікавити новини: