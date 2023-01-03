Також планують створити "громадські простори, арт-обʼєкти та шкільні музеї" про учасників "спецоперації" та провести у школах уроки з цієї теми.

Президент Росії Володимир Путін доручив міністерству культури РФ для пропаганди показувати у кінотеатрах документальне кіно про війну в Україні та "боротьбу з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології".

Згідно з наказом, відомство також має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Пропозиції щодо цього мають бути підготовлені до 1 лютого 2023 року.

Зазначається, що міністерство оборони РФ має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників "спецоперації", які "виявили відвагу, мужність і героїзм".

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Міністерства культури та освіти Росії мають до 1 квітня 2023 року створити "громадські простори, арт-обʼєкти та шкільні музеї" про учасників "спецоперації" та провести у школах уроки з цієї теми.

Російська пропаганда про війну

Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. На початку війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Як раніше повідомляв УНІАН, пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих РФ. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".

У листопаді 2022 року, у Тверській області РФ несподівано помітили величезну колону військової техніки з прапорами України. Місцеві не на жарт злякалися, однак виявилось, що це знімали кіно про війну.

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