Місцеві не на жарт налякалися, що ЗСУ прийшли "визволяти" їх, як окупанти українців у лютому.

У Тверській області РФ несподівано помітили величезну колону військової техніки з прапорами України. Місцеві не на жарт злякалися.

Відеороликом з місця подій поділився місцевий житель, передає канал SOTA. На кадрах видно, що військова техніка сформованою колоною припаркувалася на узбіччі посеред міста. На броні встановлено українські прапори та нанесено розпізнавальні блакитно-жовті знаки.

"Це що це таке відбувається у нас, друзі? Нічого особистого, звісно. Це, може, комусь здастся якоюсь провокацією, а у мене якесь враження сюрреалізму", - каже голос за кадром.

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За даними каналу, у місті знімають кіно, а техніка - реквізит. Очевидно, кіно про війну для зомбування російського населення.

Війна в Україні та російська пропаганда

Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".

Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

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