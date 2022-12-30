Як сказано в документі, указ приймається "з метою реалізації єдиної державної політики в області протидії корупції".

Володимир Путін дозволив не декларувати свої доходи військовим і силовикам, які брали участь у війні в Україні, а також відрядженим в "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області чиновникам в період "спецоперації".

Про це сказано в указі президента РФ, опублікованому на сайті Кремля. Як зазначено в документі, указ приймається "з метою реалізації єдиної державної політики в області протидії корупції".

Нерідко декларації чиновників про доходи вивчають журналісти-розслідувачі для виявлення фактів корупції. Крім того, декларації збирає на своєму порталі проект "Декларатор", який запустила "Трансперенсі Інтернешнел - Росія".

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Також скасовується правило на публікацію в Інтернеті і ЗМІ декларацій чиновників про доходи і витрати. Путін видав указ про виплати в 3 млн рублів відрядженим в "нові регіони" цивільним при їх пораненні і 5 млн - їх сім'ям у разі загибелі.

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