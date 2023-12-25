Заклад розташований за полярним колом, де більшу частину року триває зима.

Російська влада таємно перемістила опозиціонера Олексія Навального в іншу в’язницю, що знаходиться на крайній півночі Росії за полярним колом. Про це повідомила його речниця Кіра Ярмиш.

Після того, як путінський режим засудив Навального до в’язниці, його направили відбувати "покарання" до виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області, що лише за 200 км на схід від Москви.

Але 11 грудня співробітники виправної колонії повідомили адвокатам, що Навальний у них більше не перебуває, однак відмовилися сказати, куди його перевели. Незадовго перед цим до опозиціонера припинили пускати адвоката, а самого Навального більше не підключали до засідань суду по відеозвʼязку.

Відео дня

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 12 грудня заявив журналістам, що Кремль не має "ані наміру, ані можливості відстежувати долю вʼязнів та процес перебування їх у відповідних установах".

Але сьогодні, через три тижні після "зникнення" адвокати Навального таки змогли його відшукати. "Ми знайшли Олексія Навального. Він знаходиться у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку", – написала у Твітері його речниця Кіра Ярмиш.

Селище Харп розташоване на півночі Уралу – за 50 км від міста Салехард і за 60 кілометрів на північ від полярного кола. Примітно, що український кінорежисер Олег Сенцов, коли перебував у російському полоні, 5 років провів у в’язниці міста Лабитнангі – за 30 км від селища Харп. Але короткий час він також "посидів" і у селищі Харп.

Ув’язнення Олексія Навального

Як писав УНІАН, взимку 2021 року Кремль запроторив Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців у справі про буцімто шахрайство. Однак вже у 2022 році йому додали ще дев'ять років, звинувативши опозиціонера у шахрайстві по іншій справі.

У серпні Навальному додали ще 19 років в’язниці у справі про "екстремізм", під яким російські "правоохоронці" розуміють окремі епізоди діяльності антикорупційного фонду Навального.

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