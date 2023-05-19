Лідер РФ через раз запинаючись заявив про ймовірність розколу РФ на "десятки дрібних утворень".

Російський диктатор Володимир Путін проговорився про свій страх деколонізації РФ та розколу держави на "десятки дрібних утворень" через постійні провокації.

Про це лідер РФ запинаючись оголосив на засіданні Ради з міжнаціональних відносин. Він вказав, що "противники" РФ під виглядом російських громадян створюють об'єднання, що загрожують РФ деколонізацією.

"Кажуть, що Росію потрібно поділити на десятки дрібних державних утворень. Зрозуміло, для чого. Щоб потім підпорядкувати своїй волі, експлуатувати, використовувати в своїх корисливих інтересах. Інших цілей у них немає", - вказав Путін.

При цьому лідер РФ заплутався, про кого говорить: "До речі, вони говорять на своїй власній мові, тому що самі..це..колишні колонії, ну значить країни, які володіли колоніями, а сьогодні проводять неоколоніальну політику. Вони тому говорять про нас, думаючи про себе, думаючи, що ми такі ж, як вони", - заявив він.

Росії передрекли розпад через десять років

Нагадаємо, що раніше політичний аналітик Ольга Курносова за підсумками Лютневої Мюнхенської конференції заявила, що РФ, найімовірніше, загрожує розпад вже через 10 років.

Це трапиться на тлі поразки РФ у війні і зобов'язання виплатити репарації Україні. Аналітик вказує, що ті ж Новгородська область або ж Петербург можуть збунтуватися та заявити, що їх теж РФ колонізувала. Окрім цього, "скрєпи Росії" можуть зруйнуватися через багатонаціональність держави та відсутність єдиної національної політики.

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