Лідер РФ розповів про момент молодості, який йому не дуже сподобався.

Президент Росії Володимир Путін розповів про своє минуле вантажника і уточнив, що цей момент молодості йому не сподобався.

Як зазначив диктатор під час свого брифінгу 19 липня, в студентські роки він підробляв, тягаючи мішки.

"Я студентом був, підробляв, якісь мішки вантажили ми на залізничній станції. Але мені це заняття не дуже сподобалося", - сказав президент РФ.

Екс-співробітник КДБ СРСР заявив, що Путін любить хлопчиків

Нагадаємо, раніше колишній розвідник КДБ СРСР Сергій Жирнов розкрив ще один момент з минулого Путіна. За його словами, Путін закохувався в хлопчиків і свого часу перебував в інтимних стосунках з колишнім лідером РФ, якого сам же і "просунув", Дмитром Медведєвим.

За словами Жирнова, вони зустрілися в Санкт-Петербурзькому держуніверситеті (Путін був помічником ректора, а Медведєв доцентом), після чого домовлялися про приватні зустрічі в одній з конспірологічних квартир. Тоді ж Путін і завербував Медведєва як агента КДБ.

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