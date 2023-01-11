Чоловік розчленував труп своєї дружини, а потім подзвонив доньці і все їй розповів.

У Росії чоловік захопився святкуванням Нового року і скоїв злочин. Він відрубав дружині голову кухонною сокирою для м'яса. Виявилося, що на вбивство він пішов зі страху. Йому здалося, що жінка - гуманоїд.

Російські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в Іркутську. 54-річний чоловік зловживав алкоголем, під час чого він зловив себе на "цікавій" думці. П'яному росіянину здалося, що його дружина є небезпечним гуманоїдом.

Росіянин настільки повірив у свої абсурдні ідеї, що вирішив відразу ж вбити "прибульця". Він схопив топірець для м'яса і почав шматувати їм свою дружину. Чоловік думав, що вбиває гуманоїда.

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У підсумку, він відрубав своїй дружині голову. І тільки після вбивства чоловік зрозумів, що він накоїв. Росіянин подзвонив своїй дочці і про все їй розповів. Та викликала поліцію. Тепер "борця з прибульцями" затримали.

"Русский мир" у всій його красі-злочини в РФ

Наприкінці 2022 року в РФ подружжя пенсіонерів підпалили військкомат. Паліїв затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату. А 31 грудня в Москві на Красній площі намагалися підпалити новорічну ялинку. Для свого злочину чоловік "озброївся" каністрою з бензином.

На початку січня стало відомо, що депутатку з Карелії звинуватили в "дискредитації" армії за заклик витрачати гроші на школи. Вона закликала колег "правильно витрачати податки громадян РФ", за що і поплатилася.

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