Прес-секретар Путіна зробив "камінг-аут" з приводу свого "піратського" життя у мережі та зізнався, що регулярно завантажує фільми з торрентів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтримав свого політичного "друга" заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва з приводу "піратства" у РФ.

У коментарі російським ЗМІ Пєсков зізнався, що сам доволі часто користується "піратськими сервісами". Правда, сам він завантажувати кіно не вміє, за нього це роблять інші.

"Ті, хто вкрав наші активи, хто ввів незаконні з точки зору міжнародного права санкції. Раніше їх називали піратам, а тепер бандитами. Відповідно, фраза "піратський контент" повинна під іншим соусом у нас сприйматися", - зазначив Пєсков.

Медведєв закликав росіян завантажувати піратські фільми

Нагадаємо, що сьогодні заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у коментарі пропагандистським ЗМІ "дозволив" росіянам красти інтелектуальну власність іноземних компаній на тлі санкцій, з якими зіткнулися росіяни.

Він пригадав про те, як "всякі Netflix" та інші компанії пішли з РФ й закликав росіян користуватися їх контентом безкоштовно.

Нагадаємо, що Netflix пішов з Росії на початку березня 2022 року через вторгнення російських військ в Україну.

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