Принизливий процес 30-річна жінка знімала на відео разом з подругою.

У Росії порушили кримінальну справу щодо жінки, яка знущалася з нібито коханки її чоловіка.

Про це повідомляє "Лента.ру".

Інцидент стався в місті Зима Іркутської області РФ. На відплату кривдниця та її подруга посеред вулиці роздягли 17-річну дівчину майже догола, поставили її на коліна, обстригли волосся і облили зеленкою.

Процес знущань вони знімали на відео, яке пізніше опублікували в соцмережах. На знятих кадрах зловмисниця вимагає від "розлучниці" вибачень.

"Я захочу і ти зараз здохнеш! Гола звідси підеш. Чекаю рівно дві секунди!" - каже вона.

Читайте такожВ одних підгузках: у РФ мати вигуляла голу дитину в калюжі і нарвалася на критику (відео)Також на відео видно, як повз скандалісток проходить чимало людей. У якийсь момент потерпіла просить у них кофту, але їй ніхто на допомогу не приходить.

Через деякий час жертва все ж зізнається, що "ночувала" з чоловіком однієї зі своїх кривдниць.

Зараз 30-річна жінка з відео затримана. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі за катування неповнолітньої.

Нагадаємо, кілька місяців тому в російському Єкатеринбурзі молода пара влаштувала криваву бійку прямо в ліфті житлового будинку.

Автор: Станислав Кожемякин