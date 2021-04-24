Роскомнагляд скаржиться, що YouTube регулярно блокує та цензурує відео федеральних телеканалів під приводом невідповідності вікової категорії.
Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на заяву прес-служби регулятора.
Читайте такожЖорсткі затримання та "зачистки" вулиць: у Росії пройшли акції на підтримку Навального (фоторепортаж, відео)«Фільми, які транслювалися на російських федеральних каналах і не містять вікових обмежень, на думку адміністрації YouTube, можуть бути доступними тільки повнолітнім глядачам. Багато роликів транслюються після авторизації на відеохостингу або додаткового погодження на перегляд контенту для дорослих», – йдеться у заяві регулятора.
Росія стверджує, що сервіс блокує відео, які «доносять до глядачів відмінну від прийнятої на Заході позиції».
«Ролики, які розповідають правду про історичний вклад Росії у перемогу над фашизмом, трагічні події в Беслані, блокуються під вигаданим приводом», – вважає Роскомнагляд.
Регулятор пригадав нещодавнє блокування ролику з Путіним.
«Випадковою помилкою пояснив YouTube блокування звернення президента Росії на офіційному акаунті НТВ», – заявили у відомстві.
YouTube блокував ролики НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.
Вас також можуть зацікавити новини
- Поруч з палацом Путіна оселилися його друзі-олігархи - росЗМІ (фото)
- У Німеччині закривають рахунки російських пропагандистських агентств Russia today і Ruptly
- Учасник "полку самооборони Криму" засвітився на дитячому воєнізованому заході (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram