YouTube також блокував ролик з Путіним /REUTERS

Роскомнагляд скаржиться, що YouTube регулярно блокує та цензурує відео федеральних телеканалів під приводом невідповідності вікової категорії.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на заяву прес-служби регулятора.

Читайте такожЖорсткі затримання та "зачистки" вулиць: у Росії пройшли акції на підтримку Навального (фоторепортаж, відео)«Фільми, які транслювалися на російських федеральних каналах і не містять вікових обмежень, на думку адміністрації YouTube, можуть бути доступними тільки повнолітнім глядачам. Багато роликів транслюються після авторизації на відеохостингу або додаткового погодження на перегляд контенту для дорослих»,  – йдеться у заяві регулятора.

Росія стверджує, що сервіс блокує відео, які «доносять до глядачів відмінну від прийнятої на Заході позиції».

«Ролики, які розповідають правду про історичний вклад Росії у перемогу над фашизмом, трагічні події в Беслані, блокуються під вигаданим приводом», – вважає Роскомнагляд.

Регулятор пригадав нещодавнє блокування ролику з Путіним.

«Випадковою помилкою пояснив YouTube блокування звернення президента Росії на офіційному акаунті НТВ», – заявили у відомстві.

YouTube блокував ролики НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

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Автор: Яна Ставська