Росія стверджує, що сервіс блокує відео, які «доносять до глядачів відмінну від прийнятої на Заході позиції».

Роскомнагляд скаржиться, що YouTube регулярно блокує та цензурує відео федеральних телеканалів під приводом невідповідності вікової категорії.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на заяву прес-служби регулятора.

Читайте такожЖорсткі затримання та "зачистки" вулиць: у Росії пройшли акції на підтримку Навального (фоторепортаж, відео)«Фільми, які транслювалися на російських федеральних каналах і не містять вікових обмежень, на думку адміністрації YouTube, можуть бути доступними тільки повнолітнім глядачам. Багато роликів транслюються після авторизації на відеохостингу або додаткового погодження на перегляд контенту для дорослих», – йдеться у заяві регулятора.

Росія стверджує, що сервіс блокує відео, які «доносять до глядачів відмінну від прийнятої на Заході позиції».

«Ролики, які розповідають правду про історичний вклад Росії у перемогу над фашизмом, трагічні події в Беслані, блокуються під вигаданим приводом», – вважає Роскомнагляд.

Регулятор пригадав нещодавнє блокування ролику з Путіним.

«Випадковою помилкою пояснив YouTube блокування звернення президента Росії на офіційному акаунті НТВ», – заявили у відомстві.

YouTube блокував ролики НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

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Автор: Яна Ставська