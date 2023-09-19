Незважаючи на таку позицію, третина опитаних заявили, що все одно голосували б за Путіна.

Більшість росіян втомилися від геронтократії і хочуть президента, якому було б менше 70 років. При цьому майже третина опитаних серед запропонованих кандидатів все одно віддали б голос за російського диктатора Володимира Путіна.

Про це свідчить опитування, проведене Russian Field. Серед найбільш прийнятних для росіян характеристик потенційних кандидатів у президенти виявилася приналежність до військових.

"Однак за сумою позитивних і нейтральних реакцій його незначно випереджає кандидат-жінка. Негативні реакції однозначно переважають тільки у випадку з кандидатом старше 70 років або з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Третина і більше респондентів негативно сприйняли б кандидата-уродженця Північного Кавказу, мусульманина, кандидата молодше 40 років або єврея", – кажуть соціологи.

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При цьому респонденти більш старших вікових груп не особливо готові голосувати за кандидата-жінку, людей молодше 40 років і підприємців.

Крім того, з віком респондентів збільшується частка тих, хто негативно поставився б до кандидата з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, уродженця Північного Кавказу або мусульманина. Своєю чергою росіяни 18-29 років рідше інших груп показували негативне ставлення до кандидата-єврея.

"В ході опитування, проведеного у вересні, 68% респондентів заявили, що не підтримали б кандидата в президенти старше 70 років. Старість увійшла в топ найбільш непопулярних характеристик можливого здобувача президентського крісла поряд з приналежністю до ЛГБТ-спільноти (80%). Також Росіяни не хотіли б бачити президентом людину з Північного Кавказу (42%), мусульманина (40%), молоду людину до 40 років (35%) і єврея (33%)", – показало опитування.

Однак є важливий нюанс. Коли респондентів запитали, за кого із запропонованого переліку вони б проголосували, більшу частину голосів отримав, як не дивно, чинний президент РФ Володимир Путін.

"Респонденти розділилися на три майже рівні групи: 30%, маючи можливість проголосувати за будь-яку людину, вибрали б В.Путіна, 32% назвали інші варіанти, 32% не змогли відповісти. Крім Путіна, опитані найчастіше готові проголосувати "за політика", за самих себе, а також за А.Навального", – свідчать результати опитування.

Вибори в Росії

Президентські вибори в Росії повинні відбутися в березні 2024 року. І хоча Путін ще офіційно не висунув свою кандидатуру на вибори, конкурентів він не бачить. Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ – Дмитро Пєсков.

Однак політолог і політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що якщо Путін зважиться висунути кандидатуру на вибори, то його рейтинг може обвалитися. Він зазначив, що зараз Путіна підтримують не більше 35% російських виборців.

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