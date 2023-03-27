Про це повідомили жителям Петербурга.

У РФ жителям Петербурга відверто заявили, що у поточних реаліях 2023 року для них найбюджетніший маршрут - це Дно.

Відповідні дані опублікував російський аналітичний сервіс поїздок й подорожей, пишуть місцеві ЗМІ. Там уточнили, що по залізничному маршруту "Пітер-Дно" росіяни можуть поїхати за 752 рублі - це найдешевший варіант.

"Самим бюджетним виявився маршрут Петербург-Дно. Для однієї людини квиток обійдеться в 752 рубля. В Окуловку можна з'їздити за 870 рублів, а в Великий Новгород за 873 рубля", - йдеться в повідомленні.

Росіяни через війну Путіна живуть у злиднях

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк констатував, що Росія живе у злиднях, в умовах нерозвиненої інфраструктури й в абсолютному відриві від цивілізації.

Цей вердикт складно оскаржити, враховуючи, що за даними Forbes, через кровопролитну війну Путіна проти України 80% росіян залишилися без заощаджень. Така статистика фіксувалася ще у серпні 2022 року, ще до введення низки західних санкцій про обмеження ціни на російську нафту, а також проти інших критичних важливих секторів економіки Росії.

Нещодавно видання Bloomberg відзначило, що лідер РФ Путін за рік війни повністю зруйнував енергоринок Росії. А на початку березня російський мільярдер Олег Дерипаска заявив, що такими темпами вже наступного року у росіян будуть абсолютно порожні кишені.

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