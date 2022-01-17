В Іркутську (РФ) співробітники виправної колонії №6 затримали двох місцевих жителів, які намагалися переправити на територію колонії кілька предметів за допомогою пневмогармати.
Про це повідомили у прес-службі обласного управління ФСВП.
"16 січня співробітники ВК-6 (м. Іркутськ) на прилеглій до установи території затримали двох громадян, які намагалися здійснити перекидання заборонених предметів на територію виправної колонії. На місце були викликані співробітники поліції. В автомобілі затриманих виявлено і вилучено пневмогармату", - йдеться в повідомленні.
Гармату заздалегідь зарядили трьома стільниковими телефонами, двома зарядними пристроями та 2,5-літровою пляшкою з "невідомим вмістом".
Знахідку відправили на експертизу, а порушників передали працівникам поліції.
Читайте такожОпубліковано секретні кадри моторошніх тортур ув'язнених у Росії (відео)Раніше УНІАН писав, як у російській колонії влаштували хокейне змагання зі швабрами замість ключок.
А в іншій колонії ув'язнені підпалили себе на знак протесту проти тюремної адміністрації.