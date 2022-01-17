Гармата була заряджена трьома телефонами, двома зарядними пристроями та 2,5-літровою пляшкою з "невідомим вмістом".

В Іркутську (РФ) співробітники виправної колонії №6 затримали двох місцевих жителів, які намагалися переправити на територію колонії кілька предметів за допомогою пневмогармати.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління ФСВП.

"16 січня співробітники ВК-6 (м. Іркутськ) на прилеглій до установи території затримали двох громадян, які намагалися здійснити перекидання заборонених предметів на територію виправної колонії. На місце були викликані співробітники поліції. В автомобілі затриманих виявлено і вилучено пневмогармату", - йдеться в повідомленні.

Гармату заздалегідь зарядили трьома стільниковими телефонами, двома зарядними пристроями та 2,5-літровою пляшкою з "невідомим вмістом".

Знахідку відправили на експертизу, а порушників передали працівникам поліції.

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