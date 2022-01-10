У турнірі з хокею взяли участь три команди по 10 осіб.

Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Бурятія опублікувало новину про хокейне змагання зі швабрами в жіночій колонії.

Про це повідомляє телеграм-канал Readovka.

Сам захід проходив напередодні Дня зимових видів спорту. Жінки змагалися в естафетах, а також у хокеї з шайбою і м'ячем.

Повідомляється, що в турнірі взяли участь три команди по 10 осіб, а всі учасники отримали "море позитивних емоцій". Замість ключок використовувалися швабри, що ускладнювало завдання учасникам турніру, зазначили у Федеральній службі виконання покарань.

Правда, пізніше новина про це була видалена з сайту відомства.

"Кожен з них отримав море позитивних емоцій і заряд бадьорості. Перемогу здобули засуджені другого загону ІК-7", - було сказано в прес-релізі республіканського підрозділу ФСВП.

Як повідомляв УНІАН, в місті Набережні Челни п'ятирічний хлопчик вирішив покататися на гірці, але в підсумку мало не замерз на смерть.

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