Рішення про обмеження по виїзду з країни ще не прийнято.

Чоловіків призовного віку не випускають з Росії, хоча рішення про закриття кордонів і дозвільний порядок виїзду з країни ще не ухвалене.

Про це пише Telegram-канал "Можем объяснить" з посиланням на ряд громадян Росії, які скаржаться на нові порядки в РФ.

Автори публікації звертають увагу на нещодавній випадок з українським математиком Костянтином Ольмезовим, який намагався покинути РФ, але отримав 15 діб після бесіди з ФСБ. Після чого чоловік покінчив життя самогубством.

За словами двох співрозмовників з наукової сфери, вони вже кілька місяців не можуть отримати закордонний паспорт, хоча раніше на це йшов місяць — як того вимагає регламент. Одному з них заявили, що на додаткову перевірку паспорт взяли в ФСБ, і вже багато тижнів перевірка не закінчується.

Вкрай важко виїхати за кордон менеджерам держкомпаній. За словами одного з них, які залишили Росію після початку війни, в аеропорту в зоні паспортного контролю його відвели в спеціальну кімнату, і там довго допитували співробітники ФСБ. Вони з'ясовували цілі поїздки, її термін, ретельно вивчали вміст телефону і ручної поклажі. Чоловіка пропустили тільки тоді, коли він переконав співробітників, що їде на короткий термін і у зв'язку з невідкладною справою.

Почали допитувати і молодих чоловіків призовного віку. За словами одного зі студентів, його близько години протримали в тій же кімнаті, вивчали листування в мобільному телефоні і ставили питання про ставлення до "спецоперації" в Україні.

Рішення про обмеження по виїзду з країни ще не прийнято. Для окремих категорій громадян (наприклад, працівників держкомпаній) і чоловіків призовного віку заборону на вільний виїзд можуть ввести в будь-який момент, відповів колишній менеджер держкорпорації в коментарі Telegram-каналу, посилаючись на своїх знайомих у владних колах.

За його словами, багато його колег вже і не намагаються виїхати з країни, побоюючись того, що їх розвернуть на кордоні, а потім заарештують.

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