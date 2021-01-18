Потерпілим дівчаткам на момент злочину було 8 і 9 років.

У російському Омську до 14 років колонії суворого режиму засудили росіянина, який заразив ВІЛ-інфекцією двох дружин, рідну дочку і падчерку.

Читайте такожУ Росії слюсар вирішив замовити повію та поплатився (фото)Про це пише місцеве видання СуперОмск з посиланням на голову слідчого відділу по Центральному округу Омська Слідчого комітету Росії (СКР) Євгена Шелудкова.

Зазначається, що у 2019 році в лікарню звернулися дві жінки, у яких був виявлений ВІЛ, такий же діагноз поставили і їхнім дочкам восьми та дев'яти років. З'ясувалося, що всі четверо в різний час мали статеві стосунки з підозрюваним.

Чоловік спочатку жив з дружиною і дочкою, а пізніше, розлучившись з жінкою, став зустрічатися з іншою. Незабаром нова цивільна дружина дізналася, що у неї ВІЛ, і порадила колишній дружині свого чоловіка перевіритися. Росіянка послухалася та після позитивного результату змусила здати аналізи й доньку. З'ясувалося, що дівчинка заражена, оскільки чоловік, проживаючи у них вдома, здійснював з нею дії сексуального характеру.

За вказаними фактами порушили кримінальну справу, і незабаром росіянина затримали. Виявилося, що, проживаючи з цивільною дружиною, він примушував до сексу і її малолітню дочку. При цьому в ході розслідування слідчі з'ясували, що зловмисник знав про свій діагноз з 2015 року, але приховував його від обох жінок.

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Автор: УНІАН