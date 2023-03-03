"Політінформація" росіянина настільки втомила екіпаж, що замість ОАЕ літак полетів до Самари - складати на нього протокол.

Екіпаж FlyDubai зіткнувся з непередбаченою ситуацією через марення чергового "росіянина", який затримав рейс, влаштувавши сварку на борту літака. Раніше аналогічний випадок стався з рейсом ірландської авіакомпанії. Однак тоді причиною зупинки стало більш "приємне створіння" - їжачок.

За даними Baza, літак летів з Казані в Дубай, проте був змушений зробити екстрену зупинку в Самарі, щоб вигнати бешкетника. Повідомляється, що чоловік зіткнувся в нерівному словесному бою, влаштувавши лекцію з політінформації щодо "складної ситуації у світі" своєму сусідові.

Після того як у росіянина закінчилися аргументи - в бій пішли кулаки. Екіпажу літака довелося втрутитися в ситуацію й зробити незаплановану зупинку в Росії: там на "диванного експерта" склали протокол.

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"Іншим пасажирам залишається лише поспівчувати - в ОАЕ вони прилетять пізніше запланованого", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в ролику, який зняли очевидці, дебошир з гордістю оголосив, що він "росіянин".

Інциденти з "росіянами" на борту літаків

Як відомо, авіагалузь Російської Федерації знаходиться в жахливому стані - громадяни РФ літають на літаках, які розвалюються в повітрі. Нещодавно в небі над Красноярським краєм стався цікавий інцидент: на висоті 11 000 метрів сталася розгерметизація салону через поганий технічний стан "Боїнга".

Також нещодавно небезпечний інцидент трапився з літаком Airbus A321 "Уральських авіаліній". Там росіянин зняв на відео, як прямо перед вильотом з крила лайнера почало витікати паливо.

На тлі проблем з власним аерофлотом, "росіяни" регулярно зривають рейси інших міжнародних компаній. Нещодавно група громадян РФ спробувала "зайцем" проїхатися до Англії. Однак їх здала екіпажу одна з пасажирок.

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