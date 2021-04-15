Дівчина змогла зателефонувати в екстрені служби.

У Росії затримали 50-річного Володимира Вялого з Петропавловська-Камчатського, який не випускав повію з квартири, погрожуючи їй пістолетом.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожПомста сутенерки: жертвою групового зґвалтування в Росії з'явилася повіяЗазначається, що росіянин напередодні запросив до себе дівчину легкої поведінки, провів з нею цілу ніч, а на ранок вихопив пістолет та заявив, що нікуди не відпустить і в разі чого прострелить коліно

"Повія абияк змогла зателефонувати в екстрені служби. Загін ОМОНу, який прибув, затримав Вялого. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц