Росіянка поскаржилася сину, який воює проти "бандерівців" в Україні, на складне економічне становище РФ через санкції.

Українські спецслужби перехопили чергову розмову окупантів з їхніми родинами. Цього разу російська жінка скаржилася своєму сину, який прийшов "захоплювати Київ", на підвищення цін у РФ.

Аудіо опублікувала Служба безпеки.

"У нас ціни ростуть, як у казці. Кредити – 30%, іпотека – 18%. Баби купують унітаз – коштує 43 тисячі. З валютою Сбербанк не працює. До вересня прикрили валютно-обмінні операції. Санкції усюди", - заявила росіянка.

Російський терорист у відповідь сказав, що йому все набридло, проте він не може "звалити".

На запитання, коли його звільнять, окупант сказав, що не знає.

Також він спростував вигадки кремлівських ЗМІ про нібито оточення російськими військами України з усіх боків: "Це все пропаганда, це зомбоящик".

Російсько-українська війна: що відомо

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну намагалися захопити "бліцкригом" Київ, проте опір Збройних сил не дозволив планам ворога здійснитися.

Водночас противник перегруповує сили, щоб іще раз спробувати атакувати столицю. За даними британського Міноборони, росіянам заважають проблеми з логістикою та ЗСУ.

Від 24 лютого загарбники несуть великі втрати у живій силі і техніці. Як повідомляють у МО, ЗСУ знищили понад 12 тисяч осіб ворожого війська.

Через фактичний провал швидкої окупації Росія зіткнулася з проблемами поставок їжі військовим та пального. У зв’язку з цим Путін звернувся до Пекіна з проханням допомогти фінансово у "спецоперації" проти України.

Російські терористи перейшли від атак на об’єкти військової інфраструктури до обстрілів цивільних. Зафіксовані випадки розстрілів, катувань, зґвалтувань, блокування "зелених коридорів" для евакуації населення та створення гуманітарних криз у тимчасово захоплених населених пунктах.

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