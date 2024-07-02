Російська пропагандистка Юлія Вітязєва заявила, що Росія повинна домогтися знищення української державності.

Уривок з ефіру російської передачі "День Z" опублікував український журналіст Денис Казанський. "Російська державна пропаганда зараз уже нічим не відрізняється від пропаганди нацистів із Третього Рейху. Те ж саме вони говорили про Чехословаччину і Польщу в 1939 році", - написав він у своєму Telegram-канал.

Вітязева каже глядачам, що не відчуває жодної емпатії до України, а сама держава має припинити своє існування після "перемоги Росії".

"Так, щось ми собі візьмемо. У будь-якому разі більше, ніж зараз. Так, візьмемо губернії. А далі - вирішувати, що робити. Сіра зона, буферна зона, неважливо. Але ніякої державності там бути не повинно", - заявила пропагандистка.

Вас також можуть зацікавити новини: